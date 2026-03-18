Израиль задумал новую меру против Ирана

WSJ: Агенты Моссада требуют от иранских командиров начать восстание

Агенты израильский спецслужбы «Моссад» звонят на телефоны иранских командиров и от каждого лично требуют «начать восстание» в Исламской республике, угрожая расправой. О новой мере сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, авторы материала привели фрагмент из одного телефонного разговора. На нем израильский агент на языке фарси общается с иранским командиром, требуя прекратить сопротивление.

«Вы меня слышите? (...) Мы знаем о вас все. Вы в нашем черном списке, и у нас есть вся информация о вас (...) Я позвонил, чтобы заранее предупредить вас, что вы должны встать на сторону своего народа. А если вы этого не сделаете, ваша судьба будет такой же, как у вашего собственного лидера», — приводит газета речь одного из агентов «Моссада».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала разговор израильского и американского пилотов. В ходе беседы последний призвал наносить сильные удары по Ирану. Израильский военный сообщил американскому коллеге, что для ВВС Израиля большая честь работать вместе с ВВС США. По его словам, американские пилоты отлично справляются со своей работой.