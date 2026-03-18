Переговоры по Ирану оказались под угрозой по одной причине

CNN: Смерть Лариджани поставила под сомнения перспективы переговоров по Ирану

Смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани поставила под сомнение перспективы переговоров по прекращению конфликта. Такое мнение приводит телеканал CNN со ссылкой на аналитиков.

По их мнению, Лариджани де-факто являлся лидером Ирана на фоне обострения конфликта с США и Израилем. «Исламская Республика создана для того, чтобы пережить потерю отдельных личностей, но заменить деятелей с таким разнообразным опытом непросто», — сказал научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Хамидреза Азизи.

По словам Азизи, президент Масуд Пезешкян вряд ли способен консолидировать элиты для переговорного процесса. Для урегулирования конфликта, по его мнению, необходима фигура масштаба Лариджани, способная объединить различные фракции.

Ранее власти Ирана подтвердили информацию о гибели Али Лариджани в результате удара Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля. Президент Ирана Пезешкиан пообещал жестко отомстить за гибель секретаря Совбеза.

10 марта президент России Владимир Путин и Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

