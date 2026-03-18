Переговоры по Ирану оказались под угрозой по одной причине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:05, 18 марта 2026Мир

CNN: Смерть Лариджани поставила под сомнения перспективы переговоров по Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани поставила под сомнение перспективы переговоров по прекращению конфликта. Такое мнение приводит телеканал CNN со ссылкой на аналитиков.

По их мнению, Лариджани де-факто являлся лидером Ирана на фоне обострения конфликта с США и Израилем. «Исламская Республика создана для того, чтобы пережить потерю отдельных личностей, но заменить деятелей с таким разнообразным опытом непросто», — сказал научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Хамидреза Азизи.

По словам Азизи, президент Масуд Пезешкян вряд ли способен консолидировать элиты для переговорного процесса. Для урегулирования конфликта, по его мнению, необходима фигура масштаба Лариджани, способная объединить различные фракции.

Ранее власти Ирана подтвердили информацию о гибели Али Лариджани в результате удара Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля. Президент Ирана Пезешкиан пообещал жестко отомстить за гибель секретаря Совбеза.

10 марта президент России Владимир Путин и Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    В США представили четыре сценария будущего Ирана после завершения конфликта

    Российская школьница забрала телефоны и документы родителей и исчезла

    Российский нападающий оформил хет-трик и стал вторым бомбардиром в НХЛ

    Собчак возмутилась ответом гостя интервью, закричала и обматерила его

    Мужчине по ошибке прооперировали здоровое яичко вместо больного

    Расследование дела IT-миллиардера возобновили в России

    Определены самые необычные вакансии в Москве

    Полсотни коровьих туш выбросили в поле в российском регионе

    Раскрыты последствия массированной атаки на регион России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok