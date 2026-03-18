00:28, 18 марта 2026Мир

Президент Ирана пообещал суровую месть за гибель секретаря Совбеза

Евгений Силаев

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

«Несомненно, жестокая месть ожидает террористических преступников, которые запятнали свои грязные руки кровью невинных, но стойких и твердых мучеников священной земли Ирана в ходе недавних террористических нападений», — говорится в сообщении.

Ранее израильский 12 канал со ссылкой на источники сообщил, что Лариджани не смог выжить в результате удара Израиля. Президент США Дональд Трамп позже заявил об ответственности Лариджани за гибель протестующих в стране.

