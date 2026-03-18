Президент Ирана пообещал суровую месть за гибель секретаря Совбеза

Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря совбеза Лариджани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

«Несомненно, жестокая месть ожидает террористических преступников, которые запятнали свои грязные руки кровью невинных, но стойких и твердых мучеников священной земли Ирана в ходе недавних террористических нападений», — говорится в сообщении.

Ранее израильский 12 канал со ссылкой на источники сообщил, что Лариджани не смог выжить в результате удара Израиля. Президент США Дональд Трамп позже заявил об ответственности Лариджани за гибель протестующих в стране.