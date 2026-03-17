Стала известна судьба серого кардинала Ирана после атаки Израиля

«12 канал»: Нет шансов, что секретарь ВСНБ Лариджани выжил после удара Израиля

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани не мог выжить после удара Израиля. Об этом сообщает израильский «12 канал» со ссылкой на источники.

«Вчера днем мы получили информацию, что Лариджани должен был прибыть в одно из своих укрытий сегодня вечером (между понедельником и вторником). Это не его дом, это одна из квартир, которыми он пользовался. Он был на месте происшествия со своим сыном — и подвергся нападению. Он никак не мог пережить это нападение», — заявил неназванный израильский чиновник.

Авторы материала отметили, что Лариджани считается сильнейшей политической фигурой в Исламской Республике.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также подтвердил информацию «12 канала».

Как отмечает The Jerusalem Post, это является самым масштабным целенаправленным покушением на иранских руководителей с 28 февраля.

Ранее стало известно, что Израиль атаковал Лариджани считающегося «серым кардиналом» в Иране.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.