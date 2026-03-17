Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 17 марта 2026Мир

Стала известна судьба серого кардинала Ирана после атаки Израиля

«12 канал»: Нет шансов, что секретарь ВСНБ Лариджани выжил после удара Израиля
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Али Лариджани. Фото: Vahid Salemi / AP

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани не мог выжить после удара Израиля. Об этом сообщает израильский «12 канал» со ссылкой на источники.

«Вчера днем мы получили информацию, что Лариджани должен был прибыть в одно из своих укрытий сегодня вечером (между понедельником и вторником). Это не его дом, это одна из квартир, которыми он пользовался. Он был на месте происшествия со своим сыном — и подвергся нападению. Он никак не мог пережить это нападение», — заявил неназванный израильский чиновник.

Авторы материала отметили, что Лариджани считается сильнейшей политической фигурой в Исламской Республике.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также подтвердил информацию «12 канала».

Как отмечает The Jerusalem Post, это является самым масштабным целенаправленным покушением на иранских руководителей с 28 февраля.

Ранее стало известно, что Израиль атаковал Лариджани считающегося «серым кардиналом» в Иране.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали дела о расправе футболиста над москвичкой. Над дочерью убитой изощренно издевались целые сутки

    Россиянам назвали главные причины лишения премии на работе

    На теле 25-летней жительницы Петербурга насчитали 581 ножевое ранение

    28-летняя женщина раскрыла обнаруженный во время беременности симптом рака груди

    Мошенническую схему с наймом сотрудников раскрыли в России

    «Баба-яга» помогла российским военным поразить пункт управления дронами ВСУ

    В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области

    Собчак оценила внешность миллиардера Безоса на фото с афтепати «Оскара»

    Молдавия захотела с помощью союзников вывести войска России из Приднестровья

    Россиянин рассказал про начавшийся на Шри-Ланке хаос из-за нового запрета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok