Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 17 марта 2026Мир

Израиль атаковал «серого кардинала» Ирана

CNN: Израиль атаковал секретаря ВСНБ Лариджани в ходе удара по Тегерану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Али Лариджани

Али Лариджани. Фото: Aziz Taher / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, которого считают «серым кардиналом» и одной из наиболее влиятельных фигур в Исламской республике. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Израильские военные все еще ожидают результатов удара, чтобы определить, был ли Лариджани устранен», — рассказали израильские источники.

Иранская сторона пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее ЦАХАЛ начал новую масштабную волну ударов по Тегерану, а также серию ударов по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Отмечается, что израильские силы наносили удары по инфраструктуре иранского режима по всей столице Исламской республики.

11 марта российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok