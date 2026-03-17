Израиль атаковал «серого кардинала» Ирана

CNN: Израиль атаковал секретаря ВСНБ Лариджани в ходе удара по Тегерану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, которого считают «серым кардиналом» и одной из наиболее влиятельных фигур в Исламской республике. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Израильские военные все еще ожидают результатов удара, чтобы определить, был ли Лариджани устранен», — рассказали израильские источники.

Иранская сторона пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее ЦАХАЛ начал новую масштабную волну ударов по Тегерану, а также серию ударов по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Отмечается, что израильские силы наносили удары по инфраструктуре иранского режима по всей столице Исламской республики.

11 марта российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.