Израиль начал новую масштабную волну ударов по Тегерану

09:23, 17 марта 2026Мир

Армия Израиля начала масштабную волну ударов по Тегерану и Бейруту
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую масштабную волну ударов по Тегерану, а также серию ударов по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом израильская армия сообщила в Telegram-канале.

Как уточнили в ЦАХАЛ, Израиль бьет по инфраструктуре иранского режима по всему Тегерану. Других подробностей операции не приводится.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Ливану. Он подчеркнул, что Ливан может лишиться территории, если не разоружит движение «Хезболла».

Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников писал, что Тель-Авив планирует начать масштабное вторжение в Ливан с целью разрушить военную инфраструктуру «Хезболлы».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

