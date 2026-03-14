15:59, 14 марта 2026

Кац: Ливан может лишиться территории, если не разооружит «Хезболлу»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Бейрут, Ливан. Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Ливан может лишиться территории, если не разооружит радикальное движение «Хезболла». Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, Бейрут не выполнил условий по разооружению радикального движения. «Ливанское правительство, которое было введено в заблуждение и не выполнило свое обязательство по разоружению "Хезболла", будет платить все большую цену в виде ущерба инфраструктуре и потери территории», — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников писал, что Тель-Авив планирует начать масштабное вторжение в Ливан. Целью операции является разрушение военной инфраструктуры «Хезболлы».

3 марта президент Ливана Жозеф Аун отдал приказ армии не сопротивляться ЦАХАЛ в случае, если вооруженные силы Израиля начнут наземную операцию. Он объяснил свое решение нежеланием рисковать жизнями ливанских солдат из-за того, что «кто-то решил втянуть страну в войну».

    Последние новости

    В Иране назвали Украину законной целью для Тегерана

    Израиль пригрозил ближневосточной стране потерей территории

    Россиянка Ворончихина стала двукратной победительницей Паралимпиады-2026

    Крах НАТО при Трампе допустили

    Водителям напомнили о новом типе транспорта на дорогах

    Европе пообещали затяжной кризис без российской нефти

    Раскрыты подробности о перехвате дронов ВСУ у Московской области

    «Краснодар» вырвал победу у худшей команды РПЛ и упрочил лидерство в чемпионате

    Не выходившего из дома в течение семи лет мальчика нашли среди мусора

    Россиянка описала один продукт в США фразой «загадка американской гастрономии»

    Все новости
