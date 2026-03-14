Израиль пригрозил ближневосточной стране потерей территории

Кац: Ливан может лишиться территории, если не разооружит «Хезболлу»

Ливан может лишиться территории, если не разооружит радикальное движение «Хезболла». Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, Бейрут не выполнил условий по разооружению радикального движения. «Ливанское правительство, которое было введено в заблуждение и не выполнило свое обязательство по разоружению "Хезболла", будет платить все большую цену в виде ущерба инфраструктуре и потери территории», — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников писал, что Тель-Авив планирует начать масштабное вторжение в Ливан. Целью операции является разрушение военной инфраструктуры «Хезболлы».

3 марта президент Ливана Жозеф Аун отдал приказ армии не сопротивляться ЦАХАЛ в случае, если вооруженные силы Израиля начнут наземную операцию. Он объяснил свое решение нежеланием рисковать жизнями ливанских солдат из-за того, что «кто-то решил втянуть страну в войну».