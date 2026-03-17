19:18, 17 марта 2026

Трамп сделал заявление о гибели серого кардинала Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aziz Taher / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил об ответственности погибшего секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани за гибель протестующих в стране. Выступление американского лидера транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«На самом деле вчера был убит их главный человек. Он был ответственен за убийство протестующих», — отметил Трамп.

Ранее израильский 12 канал со ссылкой на источники сообщил, что Лариджани не смог выжить в результате удара Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также подтвердил информацию. Телеканал подчеркнул, что Лариджани считается сильнейшей политической фигурой в Исламской Республике.

Позднее сын последнего шаха Ирана, наследный принц Реза Пехлеви одобрительно высказался о гибели Лариджани, которого также называют серым кардиналом Исламской Республики.

