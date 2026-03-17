18:02, 17 марта 2026Мир

Наследник последнего иранского шаха обрадовался гибели серого кардинала Ирана

Наследный принц Реза Пехлеви высказался о гибели секретаря ВСНБ Ирана Лариджани
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Сын последнего шаха Ирана, наследный принц Реза Пехлеви высказался о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани, которого также называют «серым кардиналом» исламской республики. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Али Лариджани, Гулямреза Сулеймани (командующий полувоенного ополчения «Басидж» — прим. «Ленты.ру») и ряд других наиболее известных виновников жестокой резни над иранскими детьми понесли заслуженное наказание за свои преступления. Пусть это станет началом исцеления глубоких ран великого иранского народа», — написал Пехлеви.

Наследный принц также призвал иранских силовиков сложить оружие и «присоединиться к армии света».

Ранее израильский «12 канал» со ссылкой на источники сообщил, что Лариджани не мог выжить после удара Израиля. Министр обороны страны Исраэль Кац также подтвердил информацию о покушении. Телеканал отметил, что Лариджани считается сильнейшей политической фигурой в Исламской Республике.

    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Названы неожиданные последствия устроенных США беспорядков

    Россиянам назвали причины срочной продажи квартиры

    Наследник последнего иранского шаха обрадовался гибели серого кардинала Ирана

    Нетаньяху обратился к народу Ирана

    Зимбабве захотела ввести безвизовый режим для россиян

    Стало известно о смерти трех человек на российском нефтеперерабатывающем заводе

    Украинский военнослужащий подорвал гранату у дома в Запорожье

    Глыбы льда рухнули на двух младенцев в России

    Риски начала следующей военной операции Трампом оценили

    Все новости
