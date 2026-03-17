Наследник последнего иранского шаха обрадовался гибели серого кардинала Ирана

Наследный принц Реза Пехлеви высказался о гибели секретаря ВСНБ Ирана Лариджани

Сын последнего шаха Ирана, наследный принц Реза Пехлеви высказался о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани, которого также называют «серым кардиналом» исламской республики. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Али Лариджани, Гулямреза Сулеймани (командующий полувоенного ополчения «Басидж» — прим. «Ленты.ру») и ряд других наиболее известных виновников жестокой резни над иранскими детьми понесли заслуженное наказание за свои преступления. Пусть это станет началом исцеления глубоких ран великого иранского народа», — написал Пехлеви.

Наследный принц также призвал иранских силовиков сложить оружие и «присоединиться к армии света».

Ранее израильский «12 канал» со ссылкой на источники сообщил, что Лариджани не мог выжить после удара Израиля. Министр обороны страны Исраэль Кац также подтвердил информацию о покушении. Телеканал отметил, что Лариджани считается сильнейшей политической фигурой в Исламской Республике.