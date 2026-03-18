Иран подтвердил информацию о гибели секретаря Совбеза

Власти Ирана подтвердили информацию о гибели секретаря Совбеза Али Лариджани

Власти Ирана подтвердили информацию о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) республики Али Лариджани. Об этом сообщил его офис в Telegram-канале.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель Лариджани. Также он выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря Совбеза республики.

Ранее израильский 12 канал со ссылкой на источники сообщил, что Лариджани не смог выжить в результате удара Израиля. Президент США Дональд Трамп позже заявил об ответственности Лариджани за гибель протестующих в стране.