В Иране забили тревогу после гибели секретаря ВСНБ Лариджани

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:44, 18 марта 2026

NYT: В Иране растет тревога после гибели секретаря ВСНБ страны Лариджани
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Али Лариджани. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

В Иране растет тревога после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Али Лариджани в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Убийство Али Лариджани усиливает тревогу в Иране. Смерть высокопоставленного чиновника по нацбезопасности Ирана вызвала обеспокоенность по поводу будущего страны», — говорится в публикации.

Сообщается, что гибель Лариджани вызвала у иранских чиновников серьезные опасения за свою безопасность. Уточняется, что удары Израиля обнажили слабые места в системе защиты. Представители иранской власти задаются вопросом, кто может стать следующей целью.

По данным издания, в Иране распространяется мнение о том, что Израиль не остановится до тех пор, пока не устранит всех лидеров государства и не свергнет Исламскую Республику.

Ранее стало известно, что Израиль пережил одну из самых тяжелых ночей после начала конфликта с Ираном. На севере государства руководство местных советов сообщило о критическом положении жителей. Они предупредили кабинет министров, что если правительство немедленно не предоставит необходимые средства для защиты населенных пунктов, то «в скором времени потребуется полная эвакуация».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok