В Иране забили тревогу после гибели секретаря ВСНБ Лариджани

NYT: В Иране растет тревога после гибели секретаря ВСНБ страны Лариджани

В Иране растет тревога после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Али Лариджани в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Убийство Али Лариджани усиливает тревогу в Иране. Смерть высокопоставленного чиновника по нацбезопасности Ирана вызвала обеспокоенность по поводу будущего страны», — говорится в публикации.

Сообщается, что гибель Лариджани вызвала у иранских чиновников серьезные опасения за свою безопасность. Уточняется, что удары Израиля обнажили слабые места в системе защиты. Представители иранской власти задаются вопросом, кто может стать следующей целью.

По данным издания, в Иране распространяется мнение о том, что Израиль не остановится до тех пор, пока не устранит всех лидеров государства и не свергнет Исламскую Республику.

Ранее стало известно, что Израиль пережил одну из самых тяжелых ночей после начала конфликта с Ираном. На севере государства руководство местных советов сообщило о критическом положении жителей. Они предупредили кабинет министров, что если правительство немедленно не предоставит необходимые средства для защиты населенных пунктов, то «в скором времени потребуется полная эвакуация».