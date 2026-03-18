11:12, 18 марта 2026

Израиль столкнулся с одной из самых тяжелых атак со стороны Ирана

Fars: Израиль пережил одну из самых тяжелых ночей после начала войны с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nir Elias / Reuters

Израиль пережил одну из самых тяжелых ночей после начала конфликта с Ираном. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источники.

«Израильские источники описали прошедшую ночь как одну из самых трудных. Она сопровождалась волной ракетных ударов иранского происхождения по центральным и северным районам (...). Попадания осколков и взрывы ракет в различных районах (...) вызвали масштабные пожары, отключения электроэнергии и значительный материальный ущерб», — передает агентство.

Кроме того, на севере Израиля главы местных советов приграничных поселков сообщили о критическом положении жителей. Они предупредили кабинет министров, что если правительство немедленно не предоставит необходимые средства для защиты населенных пунктов, то «в скором времени потребуется полная эвакуация».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении ракет, запущенных из Ирана. В пресс-службе ведомства отметили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) работали над перехватом воздушных целей.

21 июня 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что Москва неоднократно уведомляла Израиль об отсутствии свидетельств намерений у Ирана создать свое ядерное оружие. По его словам, Исламская Республика вправе разрабатывать ядерные технологии в мирных целях.

