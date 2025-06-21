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09:07, 21 июня 2025Мир

Путин раскрыл детали разговора с Израилем

Путин: Россия уведомляла Израиль об отсутствии планов Ирана получить ЯО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Степан Пугачев / Росконгресс

Россия неоднократно уведомляла израильскую сторону об отсутствии планов Ирана получить свое ядерное оружие. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Sky News Arabia на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Россия неоднократно уведомляла Израиль об отсутствии свидетельств намерений у Ирана создать свое ядерное оружие (...) Если же у израильской стороны есть какие-то опасения по этому поводу, то они их нужно решить», — отметил глава государства.

По мнению Путина, Исламская республика вправе разрабатывать ядерные технологии в мирных целях. Президент указал на то, что Россия готова помочь Тегерану в развитии этого направления.

18 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, будет ли Израиль бомбить сам себя за то, что он обладает оружием, но официально это не подтвердил.

13 июня на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были опубликованы инфографики на основе разведывательных докладов, согласно которым у Ирана якобы есть «секретный план по производству ядерного оружия». В публикации говорится, что на данный момент Тегеран может заполучить ядерное оружие в короткие сроки.

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