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09:12, 21 июня 2025Мир

Путин прокомментировал желание Ирана получить ядерное оружие

Путин: У МАГАТЭ нет данных, что Иран хотел получить ядерное оружие
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Путин раскрыл детали разговора с Израилем

Фото: Caren Firouz / Reuters

У МАГАТЭ нет данных о том, что Иран хочет создать ядерное оружие. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По его словам, Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. «Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что российский лидер отметил, что Исламская республика вправе разрабатывать ядерные технологии в мирных целях. Президент указал на то, что Россия готова помочь Тегерану в развитии этого направления.

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