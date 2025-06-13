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08:27, 13 июня 2025Мир

Израиль опубликовал «секретный план» Ирана по производству ядерного оружия

Израиль опубликовал секретный план Ирана по производству ядерного оружия
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

У Ирана есть «секретный план по производству ядерного оружия», заявили в израильской армии. На сайте ЦАХАЛ опубликованы инфографики на основе разведывательных докладов, которые, как утверждается, доказывают приближение Тегерана «к точке невозврата».

В публикации говорится, что на данный момент Иран может заполучить ядерное оружие в короткие сроки, так как это стали позволять «сочетания усилий иранского режима по производству тысяч килограммов обогащенного урана, наряду с его децентрализованными и подземными мощностями по обогащению».

В ЦАХАЛ заявили, что Иран при помощи физиков-ядерщиков десятилетиями работает на ядерным оружием и в последние годы «наметил реальный прогресс в своих усилиях». Программа особенно ускорилась в последние месяцы.

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В израильской армии подчеркнули, что мир пытался остановить Иран дипломатией, но безуспешно, поэтому «ЦАХАЛ обязан действовать для защиты граждан Израиля».

Ранее в Израиле заявили о превентивном ударе по Ирану. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, был нанесен удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал атаку на исламскую республику, заявив, что Израиль понесет наказание за содеянное.

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