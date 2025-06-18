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20:28, 18 июня 2025Мир

Захарова поинтересовалась возможностью Израиля разбомбить самого себя

Захарова: Будет ли Израиль бомбить сам себя за ядерное оружие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России задалась вопросом, будет ли Израиль бомбить сам себя за то, что он обладает оружием, но официально это не подтвердил. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Несколько стран в мире уже обладают ядерным оружием, но официально об этом не говорят. Мне просто интересно: Израиль тоже будет их всех бомбить и себя в том числе?», — поинтересовалась дипломат.

Таким образом Захарова прокомментировала атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану 13 июня, которую израильская сторона назвала «превентивной атакой».

В ходе операции «Народ как лев» ЦАХАЛ нанесла удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Исламским государством ядерного оружия.

16 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поддержка идеи создания ядерного оружия несовместима с участием в политике страны. Он отметил, что Тегеран не получит ядерное оружие и даже не будет стремиться к его созданию.

Вот это да!
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