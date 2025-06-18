Захарова поинтересовалась возможностью Израиля разбомбить самого себя

Захарова: Будет ли Израиль бомбить сам себя за ядерное оружие

Официальный представитель МИД России задалась вопросом, будет ли Израиль бомбить сам себя за то, что он обладает оружием, но официально это не подтвердил. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Несколько стран в мире уже обладают ядерным оружием, но официально об этом не говорят. Мне просто интересно: Израиль тоже будет их всех бомбить и себя в том числе?», — поинтересовалась дипломат.

Таким образом Захарова прокомментировала атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану 13 июня, которую израильская сторона назвала «превентивной атакой».

В ходе операции «Народ как лев» ЦАХАЛ нанесла удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Исламским государством ядерного оружия.

16 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что поддержка идеи создания ядерного оружия несовместима с участием в политике страны. Он отметил, что Тегеран не получит ядерное оружие и даже не будет стремиться к его созданию.