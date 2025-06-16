Президент Ирана поставил точку в вопросе о создании ядерного оружия

Пезешкиан: Иран не получит ядерное оружие и не будет стремиться к его созданию

Поддержка идеи создания Ираном ядерного оружия несовместима с участием в политике страны. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает РИА Новости.

«Совершенно точно, что политика [страны], как на это неоднократно указывал верховный лидер Ирана, заключается в том, что Иран не получит ядерное оружие и даже не будет стремиться к его созданию. Любому, кто занимает позицию, не соответствующую этой политике, не место в политике Исламской Республики Иран», — сказал политик.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.