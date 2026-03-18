01:36, 18 марта 2026Мир

ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана

Евгений Силаев
Фото: Gideon Markowicz / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о пуске ракет из Ирана. Об этом сообщил Telegram-канал армии.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — сообщили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) работают над перехватом воздушных целей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.

