ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о пуске ракет из Ирана. Об этом сообщил Telegram-канал армии.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — сообщили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) работают над перехватом воздушных целей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.