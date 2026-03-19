08:04, 19 марта 2026Мир

Пентагон запросил сотни миллиардов долларов на войну с Ираном

WP: Пентагон запросил более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование войны в Иране. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По данным трех других источников, эта сумма значительно превысит затраты на масштабную кампанию воздушных ударов, проводимую администрацией на сегодняшний день, и вместо этого будет направлена ​​на срочное увеличение производства критически важного вооружения, израсходованного в ходе ударов по тысячам целей, нанесенных американскими и израильскими войсками за последние три недели.

Тем не менее остается неясным, какую сумму Белый дом в конечном итоге запросит у законодателей Конгресса. Высокопоставленный представитель администрации отметил, что некоторые чиновники Белого дома считают, что запрос Пентагона не имеет реальных шансов на одобрение в Конгрессе и добавил, что за последние две недели Пентагон выдвинул несколько различных вариантов запроса на финансирование.

Как отмечает издание, этот огромный запрос почти наверняка встретит сопротивление со стороны законодателей, выступающих против конфликта.

Ранее стало известно, что американская администрация рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военных на фоне конфликта с Ираном. По данным агентства, один из вариантов обеспечения безопасности Ормузского пролива включает развертывание войск на побережье Ирана.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

