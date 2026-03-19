03:34, 19 марта 2026Мир

США допустили отправку тысяч солдат на Ближний Восток

Марина Совина (ночной редактор)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военных на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, один из вариантов обеспечения безопасности Ормузского пролива включает развертывание войск на побережье Ирана.

Корреспондент Reuters Идрис Али в соцсети X также отметил, что администрация Трампа рассматривает возможность переброски тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближний Восток.

Ранее Трамп задался вопросом о последствиях попытки США «добить» Иран. Он также пригрозил переложить ответственность за Ормузский пролив на страны, которые, в отличие от США, им пользуются. По его словам, это бы заставило некоторых «невосприимчивых» союзников Вашингтона быстро «включиться в работу» по деблокированию пролива.

