Трамп пригрозил «добить» Иран

Трамп задался вопросом о последствиях попытки США «добить» Иран

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о последствиях попытки США «добить» Иран. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Интересно, что произойдет, если мы добьем то, что осталось от иранского террористического государства», — написал американский лидер.

Трамп также пригрозил переложить ответственность за Ормузский пролив на страны, которые, в отличие от США, им пользуются. По его словам, это бы заставило некоторых «невосприимчивых» союзников Вашингтона быстро «включиться в работу» по деблокированию пролива.

Ранее президент США призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив для его деблокирования.