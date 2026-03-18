Трамп пригрозил «добить» Иран

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:54, 18 марта 2026

Трамп задался вопросом о последствиях попытки США «добить» Иран
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о последствиях попытки США «добить» Иран. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Интересно, что произойдет, если мы добьем то, что осталось от иранского террористического государства», — написал американский лидер.

Трамп также пригрозил переложить ответственность за Ормузский пролив на страны, которые, в отличие от США, им пользуются. По его словам, это бы заставило некоторых «невосприимчивых» союзников Вашингтона быстро «включиться в работу» по деблокированию пролива.

Ранее президент США призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив для его деблокирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok