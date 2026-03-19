Хегсет высказался о запросе сотен миллиардов долларов на войну в Иране

Хегсет: Пентагон должен убедиться, что у него есть нужное количество боеприпасов

Пентагон обращается к Конгрессу США, чтобы убедиться в должном финансировании, поскольку должен знать, что у него есть нужное количество боеприпасов. Так о запросе сотен миллиардов долларов на войну в Иране высказался шеф ведомства Пит Хегсет во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале Министерства войны США.

«Мы обращаемся к Конгрессу, чтобы убедиться, что нас должным образом финансируют за то, что было сделано, за то, что нам, возможно, придется делать в будущем», — сказал он.

По его словам, Пентагону нужно убедиться, что у него есть не просто достаточное количество боеприпасов, а даже гораздо больше.

Ранее издание The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование войны в Иране.