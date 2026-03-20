18:51, 20 марта 2026Мир

Верховный лидер Ирана назвал лозунг года на фоне конфликта с США и Израилем
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назвал лозунг года в своем новом обращении к нации. Об этом сообщает Fars.

«Я объявляю лозунг этого года: "Экономика сопротивления в тени национального единства и национальной безопасности"», — подчеркнул глава Исламской Республики.

Ранее верховный лидер Ирана предупредил об опасном методе войны, который применяют США и Израиль против Исламской Республики.

12 марта Хаменеи в своем первом обращении к народу заявил, что Иран намерен продолжать «эффективную и беспощадную» оборону и использовать Ормузский пролив как рычаг давления в конфликте с США и Израилем. По его словам, в дальнейшем Тегеран может открыть новые фронты войны, на которых противник будет крайне уязвим.

