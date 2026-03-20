Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:23, 20 марта 2026

Верховный лидер Ирана предупредил об опасном методе войны США и Израиля

Хаменеи: США и Израиль проводят психологические операции против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

США и Израиль проводят психологические операции против Ирана, чтобы подорвать национальное единство страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана, рахбар Моджтаба Хаменеи, его обращение опубликовало издание Fars в своем Telegram-канале.

«Одним из методов врага являются медиа-операции. Целенаправленно воздействуя на умы и психику отдельных людей США и Израиль стремятся подорвать национальное единство и безопасность», — отметил глава государства.

Хаменеи призвал жителей Исламской республики, вне зависимости от политических взглядов и национальных различий, быть осторожными и не поддаваться на действия противника.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что агенты израильский спецслужбы «Моссад» звонят на телефоны иранских командиров и от каждого лично требуют «начать восстание» в Исламской республике, угрожая расправой. В частности, авторы материала привели фрагмент из одного телефонного разговора, где разведчик на фарси говорит иранскому военному, что он внесен в «черный список».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok