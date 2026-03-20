Верховный лидер Ирана предупредил об опасном методе войны США и Израиля

Хаменеи: США и Израиль проводят психологические операции против Ирана

США и Израиль проводят психологические операции против Ирана, чтобы подорвать национальное единство страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана, рахбар Моджтаба Хаменеи, его обращение опубликовало издание Fars в своем Telegram-канале.

«Одним из методов врага являются медиа-операции. Целенаправленно воздействуя на умы и психику отдельных людей США и Израиль стремятся подорвать национальное единство и безопасность», — отметил глава государства.

Хаменеи призвал жителей Исламской республики, вне зависимости от политических взглядов и национальных различий, быть осторожными и не поддаваться на действия противника.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что агенты израильский спецслужбы «Моссад» звонят на телефоны иранских командиров и от каждого лично требуют «начать восстание» в Исламской республике, угрожая расправой. В частности, авторы материала привели фрагмент из одного телефонного разговора, где разведчик на фарси говорит иранскому военному, что он внесен в «черный список».