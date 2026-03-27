Президенту США Дональду Трампу наскучила военная операция против Ирана, об этом сообщает MS NOW. Со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома.
«Не то чтобы он сожалеет об этом или о чем-то — ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше», — отметил собеседник издания.
По его словам, заявления Дональда Трампа о том, что война с Ираном «уже выиграна», «в основном гипербола». Чиновник пояснил, что президент «просто хочет объявить о победе» и заняться другими вопросами.
Еще один представитель администрации подтвердил, что глава Белого дома начал отстраняться от конфликта, перенаправив свое внимание на экономику, внутренние вопросы и предстоящие промежуточные выборы.
Ранее CNN сообщил, что Трамп попал в безвыходное положение в Иране. Как отмечает телеканал, ни один из сценариев «не гарантирует успешного завершения конфликта».