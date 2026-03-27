22:20, 27 марта 2026Мир

Трампу наскучила военная операция против Ирана

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президенту США Дональду Трампу наскучила военная операция против Ирана, об этом сообщает MS NOW. Со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Не то чтобы он сожалеет об этом или о чем-то — ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше», — отметил собеседник издания.

По его словам, заявления Дональда Трампа о том, что война с Ираном «уже выиграна», «в основном гипербола». Чиновник пояснил, что президент «просто хочет объявить о победе» и заняться другими вопросами.

Еще один представитель администрации подтвердил, что глава Белого дома начал отстраняться от конфликта, перенаправив свое внимание на экономику, внутренние вопросы и предстоящие промежуточные выборы.

Ранее CNN сообщил, что Трамп попал в безвыходное положение в Иране. Как отмечает телеканал, ни один из сценариев «не гарантирует успешного завершения конфликта».

