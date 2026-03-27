На Западе признали безвыходное положение Трампа в войне с Ираном

CNN: Трамп попал в безвыходное положение в Иране

Президент США Дональд Трамп попал в безвыходное положение в Иране. Об этом сообщает CNN.

Как указывает телеканал, ни один из сценариев «не гарантирует успешного завершения конфликта».

«Трамп колеблется в вопросе о дальнейшем обострении конфликта, опасаясь, что неверный шаг сейчас превратит войну во все более кровавое и затяжное предприятие», — отмечают авторы материала.

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американским войскам по силам занять несколько иранских островов, однако это все равно не поможет им разблокировать Ормузский пролив.