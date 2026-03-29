Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:58, 29 марта 2026

Трамп раскрыл помощникам планы по войне с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Соединенные Штаты заинтересованы в выходе из конфликта с Ираном путем переговоров, нельзя допустить «бесконечной войны». Об этом своим помощникам заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Как утверждают аналитики, основной вопрос заключается в том, готов ли глава Штатов свернуть боевые действия. Агентство обращает внимание, что последствия конфликта распространились далеко за пределы Ближнего Востока, он спровоцировал самый серьезный в истории глобальный кризис поставок энергоносителей.

По словам экс-замначальника нацразведки США по Ближнему Востоку Джонатана Паникоффа, у Трампа практически нет вариантов для завершения войны. Проблема частично связана с тем, что неясно, какой финал будет признан удовлетворительным, добавил он.

Ранее сообщалось, что Трампу наскучила военная операция против Ирана. По словам анонимного чиновника из Белого дома, президент США «просто хочет объявить о победе» и заняться другими вопросами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok