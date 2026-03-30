Олимпийскому чемпиону Илье Ковальчуку заблокировали счета за долг в 30 рублей

Олимпийскому чемпиону по хоккею Илье Ковальчуку заблокировали счета за неуплату налогов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, бывший спортсмен не оплатил налоги в размере 30 рублей. Из-за этого Ковальчуку оказались не доступны четыре банковских счета.

Более десяти лет Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он играл за «Атланта Трэшерс», «Нью-Джерси Девилс», «Лос-Анджелес Кингс», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталс».

В России Ковальчук защищал цвета «Ак Барса», «Химика», СКА, «Авангарда» и «Спартака». В составе национальной сборной нападающий стал олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.