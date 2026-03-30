19:58, 30 марта 2026

Ковальчуку заблокировали счета за долг в 30 рублей

Олимпийскому чемпиону Илье Ковальчуку заблокировали счета за долг в 30 рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Олимпийскому чемпиону по хоккею Илье Ковальчуку заблокировали счета за неуплату налогов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, бывший спортсмен не оплатил налоги в размере 30 рублей. Из-за этого Ковальчуку оказались не доступны четыре банковских счета.

Более десяти лет Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он играл за «Атланта Трэшерс», «Нью-Джерси Девилс», «Лос-Анджелес Кингс», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталс».

В России Ковальчук защищал цвета «Ак Барса», «Химика», СКА, «Авангарда» и «Спартака». В составе национальной сборной нападающий стал олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

    Последние новости

    «Это дает надежду». Россия преодолела блокаду США и помогла Кубе. Может ли это нарушить планы Трампа?

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Азии в апреле

    Раскрыта реакция Кубы на гуманитарную помощь России

    Названо природное средство от последствий жирной пищи для обмена веществ

    Иран посчитал Украину соучастницей агрессии США

    Миру предсказали глобальный и асимметричный шок

    Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на «облапавшего» ее в подъезде мужчину

    Ковальчуку заблокировали счета за долг в 30 рублей

    В Финляндии призвали отказаться от самой большой ошибки

    На Украине рассказали о «плане Б» Евросоюза по помощи Киеву

    Все новости
