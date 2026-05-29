Медведев заявил о ежедневном применении европейского оружия против России

Медведев: Европейское вооружение каждый день применяется в атаках на Россию

Европейское вооружение и разведывательные данные ежедневно применяются в атаках на Россию. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев на странице во «ВКонтакте».

«Европейские БПЛА, запчасти к ним, иное вооружение, не говоря уже о разведданных, каждый день принимают участие в атаках на нашу страну. В результате их действий происходят повреждения жилых домов, в которых гибнут наши мирные граждане», — написал он.

Медведев напомнил, что за удар по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике и другие атаки по территории России отвечают европейские чиновники.

24 мая российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.