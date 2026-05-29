Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 29 мая 2026Россия

Медведев заявил о ежедневном применении европейского оружия против России

Медведев: Европейское вооружение каждый день применяется в атаках на Россию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Европейское вооружение и разведывательные данные ежедневно применяются в атаках на Россию. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев на странице во «ВКонтакте».

«Европейские БПЛА, запчасти к ним, иное вооружение, не говоря уже о разведданных, каждый день принимают участие в атаках на нашу страну. В результате их действий происходят повреждения жилых домов, в которых гибнут наши мирные граждане», — написал он.

Медведев напомнил, что за удар по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике и другие атаки по территории России отвечают европейские чиновники.

24 мая российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Важный партнер России стал активно закупать нефть в Африке и на Ближнем Востоке

    Сообщившего об уходе на СВО героя известных мемов заподозрили в обмане

    Партнеры России одобрили эксплуатацию МКС до 2030 года

    Траты властей Японии на спасение курса иены оказались рекордными

    Град обрушился на Москву и попал на видео

    Медведев заявил о ежедневном применении европейского оружия против России

    Представитель Армении перед Путиным высказался о планах страны на ЕАЭС

    Медведев прокомментировал падение БПЛА на дом в Румынии

    Певица Оливия Родриго ответила на обвинения в сексуализации детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok