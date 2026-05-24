Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:36, 24 мая 2026Забота о себе

Россиян предупредили о молодеющем виде рака

Главный уролог Минздрава Пушкарь: Рак предстательной железы постепенно молодеет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского урологического центра Дмитрий Пушкарь рассказал, какой вид рака молодеет. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Пушкарь предупредил, что постепенно молодеет рак предстательной железы. Он подчеркнул, что в связи с этим своевременная диагностика приобретает все большее значение.

Эксперт призвал мужчин после 40 лет хотя бы один раз пройти профилактический осмотр у уролога, чтобы оценить факторы риска, собрать семейный анамнез и выбрать необходимую частоту следующего наблюдения.

Ранее судебно-медицинский эксперт, специалист по учебно-методической работе Пироговского университета Алексей Решетун оценил вероятность развития рака из-за сигарет и вейпов. Он подчеркнул, что никотиносодержащие продукты в любом случае вредят здоровью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о прилете «Орешника» под Киевом. Массированная комбинированная атака продолжается

    На Западе заволновались из-за угроз Зеленского

    Два человека пострадали после выезда автомобиля на тротуар в Москве

    Россиян предупредили о молодеющем виде рака

    Раскрыта личность открывшего стрельбу у Белого дома

    Стало известно о новой должности бывшего канцлера Германии Шольца

    Виновник стрельбы возле Белого дома умер

    На Западе обвинили Зеленского в наглости

    Ряду россиян анонсировали увеличение пенсии

    Консул Азербайджана в Тебризе погиб в ДТП в Азербайджане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok