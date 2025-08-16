Зеленскому предрекли роль козла отпущения Трампа

The Times: Зеленский может стать козлом отпущения Трампа

Президент США Дональд Трамп в случае отказа главы Украины Владимира Зеленского от принятия договоренностей, достигнутых в ходе недавних переговоров Москвы и Вашингтона на Аляске, может сделать его козлом отпущения. Все это предрекает газета The Times.

Издание заметило, что Трамп после переговоров на Аляске с президентом России Владимиром Путиным дальнейший прогресс в мирном урегулировании на Украине связал с Зеленским.

Кроме того, президент США сказал, что у Москвы и Вашингтона остался один, но наиболее важный вопрос. Издание допускает, что речь может идти не только о запрете вступления Украины в НАТО, но и требовании к Зеленскому покинуть пост президента Украины и невозможности страны присоединиться к ЕС.

Ранее Трамп заявил, что воздержится от повышения пошлин на китайские товары, которые могли быть введены из-за закупок КНР российской нефти.

Встреча президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске состоялась в ночь на 16 августа.