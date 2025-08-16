Мир
10:34, 16 августа 2025Мир

Трамп после переговоров с Путиным отказался от повышения пошлин на товары из Китая

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Lucy Nicholson/ Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что воздержится от повышения пошлин на китайские товары, которые могли быть введены из-за закупок КНР российской нефти. Об этом он заявил в интервью Fox News, его слова приводит Bloomberg.

Президент США сослался на прогресс, достигнутый, по его словам, на переговорах с лидером России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно об этом думать», — сказал президент США журналисту Fox News Шону Хэннити после встречи с Путиным. Он также добавил: «Возможно, мне придется подумать об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать».

Bloomberg отмечает, что повышение пошлин США на товары из Китая грозило бы нарушением торгового перемирия, которое ранее Трамп согласился продлить еще на 90 дней.

11 августа президент США отложил введение новых пошлин против Китая на 90 дней. 10 августа вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти.

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась на Аляске в ночь на 16 августа.

