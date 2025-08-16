Раскрыто послание Трампа Зеленскому после встречи с Путиным

Axios: Трамп заявил, что предпочитает быстрое мирное соглашение прекращению огня

В разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран президент США Дональд Трамп заявил, что предпочитает быстрое мирное соглашение прекращению огня. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник.

«Быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — цитирует журналист послание Трампа.

По данным Равида, Трамп передал Зеленскому и союзникам по НАТО, что президент России Владимир Путин также «предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения конфликта». Журналист сослался на источник, который, по его словам, был участником телефонного разговора.

15 августа на Аляске состоялась первая за четыре года встреча глав России и США. Трамп оценил встречу на десять из десяти, хотя признал, что сделки добиться не удалось. Путин, в свою очередь, также выразил удовлетворение от прошедших переговоров, назвав их «очень хорошими».

