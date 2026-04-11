Бывший СССР
14:14, 11 апреля 2026

Борис Джонсон побывал на позициях ВСУ в Запорожской области

Андрей Шеньшаков

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом политик рассказал в своем репортаже для издания Daily Mail.

Джонсон сообщил, что побывал на позициях 65-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя, потому что президент России «Владимир Путин хочет заполучить Запорожье». Также он раскритиковал Запад за недостаточную помощь Украине.

«Британия имеет собственное дальнобойное оружие, и Германия тоже. Нет смысла обвинять только [президента США Дональда] Трампа, когда мы все сидим на сотнях миллиардов замороженных денег Путина, которые нужно разморозить и использовать для помощи Украине», — написал экс-премьер.

Ранее Джонсон назвал позорным решение США по Украине. Он прокомментировал голосование по резолюции ООН в поддержку Киева.

    Последние новости

    Трамп заявил о начале переговоров США и Ирана

    Макрон и Эрдоган обсудили Украину

    Россиянка описала парки в Мексике фразой «парочки переплетаются руками и ногами»

    Более сотни погибших дельфинов нашли на побережье Краснодарского края

    Москалькова рассказала о помощи вернувшимся с Украины россиянам

    Трамп рассказал о самой «сладкой» американской нефти

    Водителям напомнили правила безопасной езды при внезапном гололеде весной

    58-летняя Николь Кидман в прозрачной юбке посетила премьеру сериала

    Россиянин расправился с котом на глазах у четырехлетнего сына

    Особняк Валерия Меладзе за 345 миллионов рублей снова выставили на продажу

    Все новости
