Борис Джонсон побывал на позициях ВСУ в Запорожской области

Бывший премьер Великобритании Джонсон посетил позиции ВСУ в Запорожской области

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом политик рассказал в своем репортаже для издания Daily Mail.

Джонсон сообщил, что побывал на позициях 65-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя, потому что президент России «Владимир Путин хочет заполучить Запорожье». Также он раскритиковал Запад за недостаточную помощь Украине.

«Британия имеет собственное дальнобойное оружие, и Германия тоже. Нет смысла обвинять только [президента США Дональда] Трампа, когда мы все сидим на сотнях миллиардов замороженных денег Путина, которые нужно разморозить и использовать для помощи Украине», — написал экс-премьер.

Ранее Джонсон назвал позорным решение США по Украине. Он прокомментировал голосование по резолюции ООН в поддержку Киева.