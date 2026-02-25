Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 25 февраля 2026Мир

Борис Джонсон назвал позорным решение США по Украине

Борис Джонсон назвал позорным решение США по резолюции ООН в поддержку Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Борис Джонсон назвал позорным решение США воздержаться от голосования по резолюции ООН в поддержку Украины. Об этом он заявил на странице в соцсети X.

«В прошлом году Соединенным Штатам удалось объединиться с Россией и Северной Кореей, проголосовав против резолюции ООН в поддержку Украины. В этом году США просто воздержались. Полагаю, это прогресс. Но это все равно по-настоящему позорно», — написал бывший премьер-министр Великобритании.

США воздержались при голосовании в ГА ООН по антироссийской резолюции, касающейся конфликта на Украине. За резолюцию высказались 107 государств, против — 12, воздержалась от голосования 51 страна.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок рассказала, что делегация США хотела изменить резолюцию Украине, убрав из нее пункты о необходимости «справедливого мира». Она заявила, что сейчас ей «нужно как-то переварить» действия американской стороны, которая «сознательно вычеркивала» из проекта документа ряд пунктов, направленных против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    В Японии испытали первое летающее беспилотное такси

    Разведывательные дроны MQ-9 превратят в носители крылатых ракет

    Власти Британии пообещали опубликовать все документы о преступлениях бывшего принца Эндрю

    Уиткофф назвал возможную «очень мощную» гарантию безопасности Украины

    Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины

    Уиткофф рассказал о креативных идеях по Украине

    Россиян предупредили о трех самых тяжелых осложнениях гонконгского гриппа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok