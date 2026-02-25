Борис Джонсон назвал позорным решение США по Украине

Борис Джонсон назвал позорным решение США по резолюции ООН в поддержку Украине

Борис Джонсон назвал позорным решение США воздержаться от голосования по резолюции ООН в поддержку Украины. Об этом он заявил на странице в соцсети X.

«В прошлом году Соединенным Штатам удалось объединиться с Россией и Северной Кореей, проголосовав против резолюции ООН в поддержку Украины. В этом году США просто воздержались. Полагаю, это прогресс. Но это все равно по-настоящему позорно», — написал бывший премьер-министр Великобритании.

США воздержались при голосовании в ГА ООН по антироссийской резолюции, касающейся конфликта на Украине. За резолюцию высказались 107 государств, против — 12, воздержалась от голосования 51 страна.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок рассказала, что делегация США хотела изменить резолюцию Украине, убрав из нее пункты о необходимости «справедливого мира». Она заявила, что сейчас ей «нужно как-то переварить» действия американской стороны, которая «сознательно вычеркивала» из проекта документа ряд пунктов, направленных против России.