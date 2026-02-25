Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 25 февраля 2026Мир

США не стали поддерживать антироссийскую резолюцию Киева

США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в ГА ООН
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Соединенные Штаты Америки (США) воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) по антироссийской резолюции по Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации.

За резолюцию высказались 107 государств, против — 12, воздержалась от голосования 51 страна.

Документ о «Поддержке прочного мира в Украине» призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, а также установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с нормами международного права, к которым относится и Устав ООН.

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила о том, что Россия продвинулась в мирных переговорах с Украиной. По ее словам, участники переговоров работают в непростых условиях и осознают ответственность за результат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока невозможно». Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в Европейский союз

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Глава МИД Дании пропустил встречу ЕС из-за одной неприятности

    Судмедэксперт высказалась о самой оптимальной смерти

    67-летняя Мадонна в откровенном виде помыла полы для рекламы Dolce & Gabbana

    США не стали поддерживать антироссийскую резолюцию Киева

    Уиткофф назвал обязательное условие для подписания мирного договора

    Крупнейший архив документов об НЛО уничтожен после распоряжения Трампа

    Полыхающий на Украине объект газовой инфраструктуры после прилета сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok