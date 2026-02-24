Россия продвинулась в мирных переговорах с Украиной

Россия в ООН заявила о реальном окне возможностей на переговорах с Украиной

Участники переговоров по урегулированию украинского конфликта работают в непростых условиях и осознают ответственность за результат. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании 11-й Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.

«Сегодня, когда открылось реальное окно возможностей для политического урегулирования украинского кризиса», — подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что делегации работают в непростых условиях и осознают историческую ответственность за результат. Кроме того, Евстигнеева отметила, что это момент, требующий тишины, взвешенности и уважения к переговорному процессу.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.