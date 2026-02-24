Участники переговоров по урегулированию украинского конфликта работают в непростых условиях и осознают ответственность за результат. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании 11-й Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.
«Сегодня, когда открылось реальное окно возможностей для политического урегулирования украинского кризиса», — подчеркнула она.
Дипломат напомнила, что делегации работают в непростых условиях и осознают историческую ответственность за результат. Кроме того, Евстигнеева отметила, что это момент, требующий тишины, взвешенности и уважения к переговорному процессу.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.