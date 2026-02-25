Реклама

13:42, 25 февраля 2026Мир

Бербок поразило действие США в отношении России

Бербок: США хотели убрать из резолюции по Украине ряд антироссийских призывов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Делегация США хотела изменить антироссийскую резолюцию Украине, убрав из нее пункты о необходимости «справедливого мира». Об этом заявила председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

«Это была очень короткая резолюция, которая на самом деле только повторила то, что уже решалось одиннадцать раз ранее: что мир может быть справедливым и прочным только в том случае, если он основан на правилах Устава ООН и если он уважает территориальную целостность и суверенитет Украины. И американское представительство внесло поправки именно в эти два абзаца, поэтому оно хотело удалить это», — сообщила дипломат.

По словам Бербок, до этого момента США всегда поддерживали эту резолюцию, однако в этот раз «впервые воздержались от голосования». Она заявила, что сейчас ей «нужно как-то переварить» действия американской стороны, которая «сознательно вычеркивала» из проекта документа ряд пунктов, направленных против России.

Ранее США воздержались при голосовании в ГА ООН по антироссийской резолюции, касающейся конфликта на Украине. За резолюцию высказались 107 государств, против — 12, воздержалась от голосования 51 страна.

