Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 9 мая 2026Мир

Путин двумя словами описал бывшего премьера Британии Джонсона

Путин назвал экс-премьера Британии Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин охарактеризовал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона как «представителя шоу-бизнеса». Об этом президент заявил в ходе общения с журналистами, пишет РИА Новости.

Как рассказал российский лидер, после достижения стамбульских договоренностей с Украиной в 2022 году и парафирования соглашения «один коллега», а именно президент Франции Эммануэль Макрон, позвонил и сказал, что Киев не может подписывать такие исторические документы «с пистолетом у виска». Он убедил Путина отвести войска от украинской столицы.

По словам Путина, тут же на Украину приехал «еще один представитель шоу-бизнеса» (тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон — прим. «Ленты.ру») и заявил, что соглашение с Россией подписывать нельзя, потому что оно является якобы несправедливым.

Ранее Владимир Путин назвал отправную точку событий на Украине. Президент отметил, что все началось с попыток ассоциации Киева с Европейским союзом (ЕС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о встрече с Зеленским. Где и при каких условиях может пройти саммит?

    Испугавшийся мобилизации украинец взял в заложники школьницу

    В России обратили внимание на изменение в позиции Европы по Украине

    В США сообщили о секретной военной базе Израиля в Ираке

    Иран пригрозил новыми ударами по военным базам США

    Москвичам назвали сроки возвращения тепла

    В Киеве произошла стрельба

    Путин двумя словами описал бывшего премьера Британии Джонсона

    Стали известны детали отказа чешского каноиста от церемонии награждения из-за россиянина

    Захарова ответила на угрозу Мерца в адрес Фицо из-за его визита в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok