22:01, 9 мая 2026Россия

Путин назвал отправную точку событий на Украине

Путин: Попытки ассоциации Киева с ЕС стали начальным этапом ситуации на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Попытки ассоциации Киева с Европейским союзом (ЕС) были стартовым этапом для сложившейся сейчас обстановки на Украине. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами, пишет ТАСС.

«А с чего началось-то? С отступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап», — отметил российский лидер. Он рассказал, что тогда в контексте вероятного сотрудничества Украины и Евросоюза с европейцами обсуждался вопрос о поступлении их продукции на российский рынок через украинскую территорию.

По словам Путина, проблема состояла в том, что у стран были разные фитосанитарные нормы, при этом у России они гораздо более строгие, поэтому в Москве не могли допустить открытие транзита товаров из ЕС через Украину.

Ранее Владимир Путин отметил, что ложь западных политиков о нерасширении НАТО привела к конфликту на Украине. Глава государства также добавил, что сейчас с Россией руками украинцев воюет «глобалистское направление западных элит».

