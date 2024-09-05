Путин заявил, что Киев продолжает воевать до последнего украинца

Киев продолжает воевать до последнего украинца. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция доступна на Rutube.

«Приехал [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон и сказал: не надо, воюйте до последнего украинца», — сообщил российский лидер. Путин отметил, что Украина до сих пор и воюет.

Кроме того, глава государства добавил, что киевские власти не думают о своих гражданах. По его словам, на Украине продолжают понижать возраст призыва, набирая детей.

Ранее российский президент заявил, что началу переговоров с Киевом мешают эфемерные требования украинской стороны. Как подчеркнул Путин, Москва не отвергала переговорный процесс. Он напомнил, что Киев устраивали стамбульские соглашения. Однако затем Украина отказалась от них под влиянием Запада.