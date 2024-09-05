Киев продолжает воевать до последнего украинца. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция доступна на Rutube.
«Приехал [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон и сказал: не надо, воюйте до последнего украинца», — сообщил российский лидер. Путин отметил, что Украина до сих пор и воюет.
Кроме того, глава государства добавил, что киевские власти не думают о своих гражданах. По его словам, на Украине продолжают понижать возраст призыва, набирая детей.
Ранее российский президент заявил, что началу переговоров с Киевом мешают эфемерные требования украинской стороны. Как подчеркнул Путин, Москва не отвергала переговорный процесс. Он напомнил, что Киев устраивали стамбульские соглашения. Однако затем Украина отказалась от них под влиянием Запада.