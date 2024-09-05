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10:55, 5 сентября 2024Бывший СССР

Путин заявил о готовности Киева воевать до последнего украинца

Путин заявил, что Киев продолжает воевать до последнего украинца

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев продолжает воевать до последнего украинца. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция доступна на Rutube.

«Приехал [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон и сказал: не надо, воюйте до последнего украинца», — сообщил российский лидер. Путин отметил, что Украина до сих пор и воюет.

Кроме того, глава государства добавил, что киевские власти не думают о своих гражданах. По его словам, на Украине продолжают понижать возраст призыва, набирая детей.

Ранее российский президент заявил, что началу переговоров с Киевом мешают эфемерные требования украинской стороны. Как подчеркнул Путин, Москва не отвергала переговорный процесс. Он напомнил, что Киев устраивали стамбульские соглашения. Однако затем Украина отказалась от них под влиянием Запада.

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      Кристина Есикова
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