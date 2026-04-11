Захарова: Борис Джонсон, приехав на позиции ВСУ, вернулся на место преступления

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, приехав на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, как злодей вернулся на место преступления. Так на визит политика отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла — лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе. Ни капли любви. А только очередной "пиар" на костях», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что «британские деньги, оружие и ненависть» принесли большие человеческие потери, а Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговорного процесса и эскалации конфликта на Украине.

Ранее Джонсон в своем репортаже для Daily Mail рассказал о визите на позиции украинских войск в Запорожской области. Он сообщил, что побывал на позициях 65-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя.