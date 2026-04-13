06:14, 13 апреля 2026

На Западе высмеяли поведение Джонсона во время визита на Украину

Христофору высмеял Джонсона за нелепое поведение в зоне СВО
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Phil Lewis / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон повел себя нелепо во время визита на Украину. На это обратил внимание кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что британский политик записал репортаж из зоны проведения спецоперации, в ходе которого якобы уклонялся от российских беспилотников.

«Взгляните на него в этом бронежилете, он выглядит так нелепо! Вы хотите сказать, что Борис Джонсон смог увернуться от российских беспилотников? Серьезно? Борис Джонсон не смог бы выбраться даже из мокрого бумажного пакета», — поиронизировал журналист.

По его мнению, экс-премьер посетил линию фронта ради спасения своей репутации. Как пояснил Христофору, Джонсон хочет продолжения боевых действий, отчаянно стремясь предотвратить крах Украины, «потому что иначе он войдет в историю как человек, который саботировал единственный шанс страны на выживание».

Ранее Джонсон в своем репортаже для Daily Mail рассказал о визите на позиции украинских войск в Запорожской области. Он сообщил, что побывал на позициях 65-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя.

