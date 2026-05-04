17:02, 4 мая 2026

Дачников успокоили насчет последствий апрельских заморозков

Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Обрушившиеся в апреле на Центральную Россию заморозки не повлияли на будущий урожай. В этом телеканал «360» заверил председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

На памяти эксперта за последние 40 лет ни один апрель не обошелся без заморозков и снега, поэтому аномалией такую погоду он не считает. «Апрель традиционно становится месяцем, когда после потепления внезапно холодает», — заявил Туманов. Околонулевая температура, по его словам, терпима для растений, даже цветущих. В то же время осадки, наоборот, только напитают почву, оказав благотворное влияние на урожай.

Так, в Москве не пострадали уже успевшие расцвести вишня и алыча. К этому времени многие дачники успели посеять морковь, свеклу и редис — эти культуры морозостойкие и легко переносят заморозки в минус 4 градуса. Для защиты растений от холодов многие садоводы обрызгивают растения водой и поливают землю, поскольку сырость не дает ей промерзнуть.

В снежную погоду специалист советует сажать горох, салаты и бобы, в частности русские черные. Для таких культур весенний снегопад — не помеха.

