Дачникам назвали подходящие для посадки в снегопад культуры

Садовод Туманов: В снежную погоду можно высадить свеклу и морковь

Накрывшие Московский регион снегопады застали врасплох дачников, готовившихся к началу сезона. Однако опытные садоводы и такое ненастье оборачивают в свою пользу. Какие культуры подходят для снежной погоды, в эфире «Радио 1» рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Внезапный апрельский снегопад — не помеха для холодостойких культур. Для них слякоть, холодная и мокрая от снежной каши земля — привычные условия для посева. В такую снежную погоду Туманов рекомендует высаживать морковь, свеклу и горох. Также стоит обратить внимание на редис, салаты и бобы, в частности русские черные. «Смело высаживайте (...) Не теряйте времени даром», — призывает эксперт.

Ранее дачникам раскрыли секрет, как спасти рассаду от майских заморозков. Тепличные перцы, баклажаны и огурцы можно обогреть с помощью железного ведра и свечи, а грядки рекомендуется полить теплой водой и укрыть. С подвязкой стоит повременить до середины мая, но даже в этом случае можно аккуратно обернуть посадки газетой или бумагой.