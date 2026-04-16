Дачников научили спасать рассаду от майских заморозков

Агроном Ганичкина порекомендовала пролить грядки теплой водой перед заморозками

На предстоящей неделе на Центральную Россию обрушатся снег и заморозки, при этом начало мая также может оказаться холодным. Сохранять рассаду при такой погоде дачников научила специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина в разговоре с Life.ru.

Эксперт отметила, что в первой декаде мая ряд огородников уже высаживают перцы, баклажаны и огурцы в теплицу. «Главное — быть наготове: поставить железное ведро, зажечь внутри свечку и сверху накрыть железной пластинкой. Это очень хорошо, безопасно. Теплицу нужно закрыть со всех сторон, а грядки всегда должны быть влажными», — поделилась информацией она.

Перед заморозками Ганичкина порекомендовала пролить грядку водой, температура которой составляет около 40 градусов, поставить на дуги любые железные предметы и накрыть сверху укрывным материалом. В случае сильных заморозков она предложила накрыть растения сначала пленкой, а сверху укрывным материалом. При этом с подвязкой она посоветовала повременить до середины мая — в противном случае укрывать будет сложно.

«А если уже подвязали шпагатом, то подвязанные огурчики, томаты, перцы, баклажаны, арбузы, дыни можно аккуратно обкрутить газетой или бумагой — и все будет прекрасно», — заверила агроном. Она добавила, что при отсутствии возможности оперативно укрыть посадки во время заморозков дачникам стоит подождать с высадкой до середины мая.

