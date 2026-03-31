20:37, 31 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиян научили готовить дачу к новому сезону

Специалист Гапеев призвал дачников проверить трубы при подготовке к сезону
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

При подготовке дачи к теплому времени года стоит совершить ряд важных действий. Запускать ее на новый сезон россиян научил технический специалист ТСТН Станислав Гапеев, комментарий которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт порекомендовал очистить дорожки от задержавшегося снега и грязи. Второй шаг — осмотреть кровлю, водостоки, цоколи, фасады на предмет повреждений. «Зима была снежная, а большие объемы снега могли повредить водосточные желоба, кронштейны, примыкания и ендовы», — объяснил Гапеев.

Еще одно необходимое действие, о котором упомянул специалист, заключается в визуальном осмотре электросчетчика и электроприборов перед запуском сложной техники — например, холодильника или телевизора. Он настоятельно порекомендовал подключать технику к сети только после того, как загорится индикатор и станет ясно, что все в порядке. По словам эксперта, подавать воду стоит лишь при полной уверенности в том, что коммуникации чистые, а ледяные пробки в трубах отсутствуют. Помимо этого, он указал на необходимость предварительной замены картриджей, если в системе установлены фильтры.

В случае, если зимой в доме не поддерживалось хотя бы технологическое тепло, Гапеев призвал делать прогрев, постепенно повышая температуру, чтобы ограждающие конструкции все вместе переходили в новый температурный режим, без резких скачков и колебаний. «Помните опыты в школе на уроке физики, когда металлический шарик при нагреве переставал проходить в кольцо? Не дайте случиться такой ситуации с вашим домом», — посоветовал специалист.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил россиянам, какие ремонтные работы на даче требуют официального уведомления и согласия соседей.

