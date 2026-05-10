08:38, 10 мая 2026

Омбудсмен Украины выступил с критикой в адрес ТЦК

Марина Совина

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) не должны использовать балаклаву при мобилизации. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, согласно законодательству страны, военкомы обязаны предъявлять служебные удостоверения и быть надлежащим образом идентифицированы. Лубинец подчеркнул, что люди имеют право понимать, кто к ним подходит, задерживает или применяет силу.

«Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают», — написал он.

Ранее в силовых структурах рассказали, что на Украине вновь планируют ужесточить мобилизацию. Об этом говорят изменения в работе ТЦК и пересмотр условий предоставления отсрочки для студентов.

