Стало известно о планах Украины ужесточить мобилизацию

ТАСС: На Украине планируют ужесточить мобилизацию

На Украине вновь планируют ужесточить мобилизацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что об этом свидетельствуют изменения в работе ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) и пересмотр отсрочек для студентов.

«На Украине ожидается очередное ужесточение мобилизации. Только за прошедшие сутки было заявлено, что ТЦК будут ходить по предприятиям, где есть "брони" и мобилизовывать людей», — указал собеседник агентства.

Кроме того, сотрудники ТЦК будут проверять документы у украинцев возле посольств и консульств, а также устраивать рейды по спортзалам.

Ранее издание «Страна.ua» анонсировало ужесточение Украиной мобилизации за счет ограничения количества отсрочек для сотрудников критически важных предприятий, по итогам которой «40 процентов ныне имеющих бронь на данных предприятиях ее потеряют».