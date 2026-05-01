На Украине захотели ограничить количество отсрочек для сотрудников предприятий

Для работников критически важных предприятий Украины хотят ограничить отсрочки

На Украине захотели ограничить количество отсрочек для сотрудников критически важных предприятий. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве.

Уточняется, что количество квот для бронируемых сотрудников хотят снизить с 50 процентов до 30. «Это означает, что 40 процентов ныне имеющих бронь на данных предприятиях ее потеряют», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти хотят повысить заработную плату для бронируемых работников. «В совокупности эти меры должны обеспечить приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350-400 тысяч человек», — пишет издание. Сообщается, что квоту в 100 процентов для оборонных предприятий и энергетики снижать не хотят.

Отмечается, что все забронированные специалисты стоят на воинском учете. Это означает, что в первый же день отмены их отсрочки им могут вручить повестку. Однако окончательное решение по снижению квот еще не принято.

Ранее на Украине предсказали ужесточение мобилизации. По словам депутата Верховной Рады Георгия Мазурашу, людей будут преследовать и в цифровом формате.