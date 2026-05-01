14:52, 1 мая 2026

На Украине захотели ограничить количество отсрочек для сотрудников предприятий

На Украине захотели ограничить количество отсрочек для сотрудников предприятий
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине захотели ограничить количество отсрочек для сотрудников критически важных предприятий. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве.

Уточняется, что количество квот для бронируемых сотрудников хотят снизить с 50 процентов до 30. «Это означает, что 40 процентов ныне имеющих бронь на данных предприятиях ее потеряют», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти хотят повысить заработную плату для бронируемых работников. «В совокупности эти меры должны обеспечить приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350-400 тысяч человек», — пишет издание. Сообщается, что квоту в 100 процентов для оборонных предприятий и энергетики снижать не хотят.

Отмечается, что все забронированные специалисты стоят на воинском учете. Это означает, что в первый же день отмены их отсрочки им могут вручить повестку. Однако окончательное решение по снижению квот еще не принято.

Ранее на Украине предсказали ужесточение мобилизации. По словам депутата Верховной Рады Георгия Мазурашу, людей будут преследовать и в цифровом формате.

    Последние новости

    Стало известно о поставках оружия ВСУ из дружественной России страны

    На Украине захотели ограничить количество отсрочек для сотрудников предприятий

    Бывший тренер сборной России оценил шансы увидеть Малкина и Овечкина в КХЛ

    В России ответили на заявление президента Эстонии о бесполезности разговора с Путиным

    Врач раскрыла повышающее нагрузку на печень сочетание с алкоголем

    Володин прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог скорости

    Названа дата городского выпускного в Москве

    Трое детей пострадали от украинского дрона в Херсонской области

    МИД подтвердил визит японского депутата Судзуки в Москву

    Солдат рассказал об использующих все возможные средства для расправ над русскими украинцах

    Все новости
